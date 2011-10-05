Как заместитель генпрокурора Кузьмин обзавелся имением (фото)

Заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин развалил дачу, которая предоставлена ему в пользование в комплексе отдыха "Пуща Водица", и построил на ее месте огромный дом. "Украинская правда" пишет, что площадь прокурорского имения "на глаз - не менее 700 квадратных метров".

Государственное управление делами президента Ющенко в августе 2008 года позволило Кузьмину провести "реконструкцию с достройкой" дачи. ГУД позволил именно "реконструкцию", поскольку у Государственного управления делами нет акта на землепользование в "Пуще Водице". И, по закону, там не может осуществляться строительство новых домов, рассказывал предыдущий президентский завхоз Игорь Тарасюк.

Но можно ли считать "реконструкцией" уничтожение старого дома и строительство на его месте нового - в три раза больше? - спрашивает "Украинская правда".

В то же время комплекс отдыха "Пуща Водица" официально отказался предоставить документы относительно такой странной реконструкции дома Кузьмина.

"Учитывая, что запрашиваемые документы содержат конфиденциальную информацию и персональные данные о физических лицах, комплекс отдыха "Пуща Водица" Государственного управления делами не имеет правовых оснований распространять указанную в запросе информацию", - говорится в ответе.

Этот отказ, как утверждает "Украинская правда", абсурден, поскольку закон "О доступе к публичной информации" содержит специальную оговорку - в соответствии с частью 7 статьи 6, "если документ содержит информацию с ограниченным доступом, для ознакомления предоставляется информация, доступ к которой неограничен" .

Дом Кузьмин построил за свой счет. Инвестиционный договор обозначил размер прокурорского вклада в этот объект на уровне миллиона гривен - хотя сейчас невооруженным глазом видно, что с нуля построить такой особняк стоит намного дороже.

Также сам Кузьмин отказывается сообщать, что является источником его состояния - у него с женой на счету в банке 1,5 миллиона гривен.

"Объяснения, как я получил эти доходы, я могу дать. Но зачем?" - сказал Кузьмин в интервью Украинской правде, но так и не ответил.

Кроме того, инвестиционный договор позволяет Кузьмину оформить частную собственность на новый большой дом, возведенный им вместо разрушенной старой дачи.

Содержание же территории государственного комплекса отдыха "Пуща Водица", где стоит и имение прокурорского руководителя, только в этом году будет стоить 16 миллионов гривен налогоплательщикам.

"Украинская правда" сообщает еще одну интересную деталь.

Выделение государственной дачи Кузьмину регламентируется общим постановлением правительства от 6 августа 2003 года № 1210.

До недавнего времени этот акт был секретным, но в 2008 году с него сняли гриф, и теперь известно, что заместитель генерального прокурора может претендовать лишь на две комнаты, но не на отдельный дом.

Однако Кузьмин имеет в своем распоряжении целое имение.

Этому предшествовали интересные события, которые показали замгенпрокурора как незаурядного изобретателя.

Дело в том, что, согласно официальному перечню жильцов "Пущи Водицы" на сайте Президента, Кузьмин должен делить свою дачу в государственной резиденции вместе с бывшим руководителем Счетной палаты Валентином Симоненко.

"Украинская правда" связалась с Симоненко и вот что он рассказал.

Оказалось, что много лет назад Симоненко как председателю Счетной палаты действительно предоставили половину старого дома в "Пуще Водице", который был возведен в середине 1990-х годов. Но уже лет пять как Симоненко этой дачей не пользуется. Поэтому он не знает ни о том, что к нему подселили Кузьмина, ни о том, что Кузьмин снес полностью старый дом и построил новый.

Таким образом, если Симоненко захочет воспользоваться своей частью государственной дачи, то ее в том виде просто уже не существует.