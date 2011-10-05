Ефремов решил, что Верховной Раде до милиции дела не должно быть

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что разбор ошибок, допущенных при задержании преступной группировки в Одессе, должен быть компетенцией исключительно Министерства внутренних дел, а не Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня на брифинге, комментируя критику со стороны оппозиции в адрес силовиков.

«Что касается профессиональных подходов, то я думаю, руководство МВД сделает соответствующие выводы», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что, бесспорно, во время задержания группировки в Одессе были допущены определенные ошибки. «Они нуждаются в обсуждении, нуждаются в соответствующих разборках в ведомстве, которое этим занималось», - добавил он.

Как сообщалось, в Одесской области в ночь на 30 сентября в перестрелке с преступниками погибли двое правоохранителей, еще четверо были ранены. Однако стрелявшие злоумышленники скрылись с места происшествия.

1 октября их местонахождение было установлено, и в Одессе началась спецоперация по задержанию, в ходе которой милиционеры ликвидировали 2 подозреваемых, третьему удалось скрыться.