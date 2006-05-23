Нечестного безнесмена спасло от киллера СБУ

Сотрудниками УСБУ в Запорожской области предотвращено заказное убийство бизнесмена. Задержан организатор преступления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Запорожской области, информация о подготовке 33-летним жителем Запорожья убийства своего экс-партнера по бизнесу была получена сотрудниками Службы безопасности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина решил отомстить бывшему бизнес-партнеру за нечестные, по его мнению, денежные расчеты и ищет исполнителя для совершения убийства", - сообщили в пресс-службе, отметив, что на месте встрече с предполагаемым киллером организатор преступления и был задержан бойцами спецподразделения "Альфа".

"У задержанного были изъяты фотографии его бывшего партнера по бизнесу, его распорядок дня, перечень ежедневных маршрутов, а так же аванс киллеру", - сообщили в УСБУ в Запорожской области.

Прокуратурой Запорожской области возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: по ч.1 ст. 14 (подготовка к убийству), ч. 3 ст. 27 (организация умышленного убийства) и ч.2 ст. 115 (заказное убийство). Ведется следствие.