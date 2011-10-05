Суд решил, что Янукович законно дал Владимиру Героя

Высший административный суд Украины на сегодняшнем заседании вынес постановление об отказе в удовлетворении иска к Президенту Украины о признании неправомерным президентского указа о присвоении звания Героя Украины главе Украинской православной церкви Московского патриархата ВЛАДИМИРУ.

Как пишет газета «Дело», Высший админсуд подтвердил законность указа Президента о присвоении главе УПЦ МП ВЛАДИМИРУ звания Героя Украины.

Истец, пенсионер Анатолий ИЛЬЧЕНКО, требовал признать незаконным Указ главы государства о присвоении звания «Герой Украины» митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру (САБОДАНУ).

Высший административный суд Украины принял решение привлечь к судебному рассмотрению самого митрополита, поскольку «решение по данному делу может повлиять на его права и интересы».