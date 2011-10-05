От Януковича требуют срочное заседание СНБО

Фракция «БЮТ-Батьківщина» требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА провести срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно обстоятельств проведения в Одессе спецоперации по задержанию преступной группировки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом от имени фракции заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Кроме того, добавил он, фракция требует, чтобы министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ и председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ написали заявления об отставке на период проведения проверки, которая должна показать, насколько адекватно действовали представители правоохранительных органов, ставя под угрозу мирных одесситов.

«Сегодня ситуация выглядит так, что правоохранители нормально не могут даже бандитов взять… В стране, где так работает милиция и СБУ, нет шансов для соблюдения прав граждан», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, если во время расследования выяснится, что милиция и СБУ действовали адекватно, то пусть их руководители работают дальше. «Научились разгонять бабушек и народных депутатов, научитесь защищать граждан», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщалось, в Одесской области в ночь на 30 сентября в перестрелке с преступниками погибли двое работников милиции, еще четверо ранены.

В ходе спецоперации 1 октября в одной из частных гостиниц Одессы два преступника были убиты, поскольку они оказывали жесткое сопротивление работникам милиции, стреляя из оружия.