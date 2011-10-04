Дочка Тимошенко встретилась с президент ПАСЕ

Сегодня Евгения КАРР, дочь лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО, и заместитель председателя партии "Батькивщина", бывший вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ встретились с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлютом ЧАВОШОГЛУ в Страсбурге (Франция).

Как сообщает сайт лидера «Батькивщины», Е.КАРР и Г.НЕМЫРЯ проинформировали президента ПАСЕ «о серьезном ухудшении ситуации в Украине с точки зрения соблюдения европейских стандартов, в частности, верховенства права, демократических принципов и прав человека».

М.ЧАВОШОГЛУ отметил, что неоднократно высказывал украинской власти свою обеспокоенность опасным развитием событий в Украине, особенно, что касается признаков политического преследования лидера крупнейшей в Украине оппозиционной партии Ю.ТИМОШЕНКО. "В сентябре я имел возможность во время встречи в Ялте лично передать Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и его советникам мою обеспокоенность. Я могу повторить это и сегодня, что серьезные проблемы должны быть решены положительно теми, кто их создал", - сказал он.

"Во время нынешней сессии ПАСЕ мы услышали практически от всех политических групп растущую обеспокоенность по поводу событий в Украине. Моя встреча с вами является свидетельством того, что я лично разделяю такую позицию", - подчеркнул президент ПАСЕ.

Обращаясь к Е.КАРР, М.ЧАВОШОГЛУ попросил ее передать слова приветствия и поддержки Ю.ТИМОШЕНКО.

Как напоминает сайт, 3-6 октября Е.КАРР и Г.НЕМЫРЯ находятся с визитом в Страсбурге (Франция) для предоставления информации ведущим европейским политикам по поводу последних событий по судебному делу в отношении Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, Е.КАРР и Г.НЕМЫРЯ встретились с комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом ХАММАРБЕРГОМ и генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном ЯГЛАНДОМ. Кроме того, состоялись встречи с представителями всех политических групп ПАСЕ и руководителями отдельных комитетов ПАСЕ.