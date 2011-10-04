Ефремов поведал, задача большинства - «расчистить поле» проекту Януковича

Народный депутат Украины, председатель парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что большинство не будет поддерживать альтернативные варианты поданному Президентом проекту закона о проведении выборов народных депутатов.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР

Отвечая на уточняющий вопрос о позиции фракции Партии регионов по отношению к альтернативным законопроектам о выборах народных депутатов, зарегистрированным в парламенте, А.ЕФРЕМОВ, в частности, отметил: «У нас ведется системная работа по каждому законопроекту… Согласно заключению экспертной группы, мы не будем поддерживать остальные законопроекты (о выборах), которые внесены сегодня в зал. Цель наша одна – расчистить поле системному законопроекту (президентскому – ПР), и его принять».

Комментируя большое количество альтернативных президентскому законопроектов о выборах народных депутатов, председатель фракции ПР в ВР предположил, что это можно объяснить стремлением определенных депутатов сделать себе пиар. «Каждый депутат хочет показать свою деятельность, это своеобразный депутатский пиар, чтобы потом можно было сказать избирателям о своем участии в законодательной работе», – пояснил он.

«У нас есть два варианта: существующий закон о выборах, в отношении которого, кстати, многими международными структурами был сделан вывод о том, что с помощью этого закона можно провести прозрачные и честные выборы. И у нас есть требование избирателей, которые говорят о том, что хотели бы лично избирать депутата. Поэтому мы должны выбрать способ, которым избиратель будет непосредственно выбирать народного депутата – либо через систему открытых списков, либо через систему мажоритарного голосования. На сегодняшний день большая часть депутатов склоняется к мысли о введении смешанной системы: половина депутатского корпуса будет избираться напрямую в мажоритарных округах, другая половина – по спискам», – сообщил А.ЕФРЕМОВ.

По словам депутата, президентский законопроект будет рассмотрен сразу же после того, как Венецианская комиссия озвучит свой отчет по данному документу. Он также не исключил варианта, при котором Верховная Рада, зная о содержании отчета Венецианской комиссии по проекту закона о выборах народных депутатов, может с опережением принять документ в первом чтении, чтобы при подготовке проекта ко второму чтению учесть все замечания Венецианской комиссии.

«Разработанный Президентом законопроект дает ответ на вопрос избирателей, которые задавали его в период избирательной кампании, – о возможности самим избирать народных депутатов», – подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, законопроект о выборах народных депутатов, которым существенно изменяется избирательное законодательство, в частности, вводится пропорционально-мажоритарная система выборов, был направлен Венецианской комиссии 23 июня с. г. Кроме того, законопроект направлен Международному фонду избирательных систем (IFES) и Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал учесть заключения Венецианской комиссии и ОБСЕ и даже взять процесс под свой личный контроль.