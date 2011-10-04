Депутат уверяет, что мальчика не бил, был только «контакт с коленом»

Депутат Сумского областного совета, заместитель председателя облорганизации политической партии ВО «Батькивщина» Владимир ШУЛЬГА опровергает информацию прокуратуры Сумской области о якобы избиении им 11-летнего школьника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШУЛЬГА заявил сегодня на пресс-конференции в Сумах.

По словам депутата, еще 21 сентября в Сумах в Александровской гимназии произошла драка между двумя детьми, в результате которой оба ее участника получили телесные повреждения. В частности, сын В.ШУЛЬГИ 11-летний Дмитрий получил перелом левой руки, хотя и не он был зачинщиком инцидента.

«Никакого избиения мной ребенка не было. Я узнал о драке между детьми от своего сына, который объяснил мне причину своей сломанной руки. Поэтому на следующий день я решил пойти в школу поговорить с детьми и руководством школы, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. Во время разговора одноклассники моего сына дали мне видео самой драки между детьми. Те телесные повреждения, которые якобы я нанес ребенку – это следствие драки с моим сыном. Моя вина заключается в том, что я не должен был приходить в школу и лично пытаться отвести участника драки к директору. Нужно было сразу идти к директору», - заявил В.ШУЛЬГА.

При этом он продемонстрировал журналистам отснятое кем-то из гимназистов на мобильный телефон видео драки между детьми, в результате которой они получили телесные повреждения. Также депутат показал справку из больницы от 25 сентября о том, что у его сына закрытый перелом левой лучевой кости без смещения. Причем, в начале пресс-конференции присутствовал сам мальчик с загипсованной левой рукой.

В.ШУЛЬГА также объяснил, что когда он пришел в гимназию, то другой участник детской драки «столкнулся» с ним в коридоре и «был контакт с коленом». При этом он отметил, что считает, что обидчик его сына получил травмы не в результате этого столкновения, а во время драки.

По неофициальной информации, отчим другого пострадавшего мальчика работает начальником управления по вопросам внутренней политики Сумской облгосадминистрации, но сам В.ШУЛЬГА пока не связывает следственные действия прокуратуры со своей политической деятельностью.

Как сообщал УНИАН, прокурор Сумской области возбудил уголовное дело в отношении депутата областного совета из-за хулиганских действий в отношении 11-летнего ученика учебного заведения «Александровская гимназия» в Сумах. По данным заместителя прокурора Сумской области Константина ПИДЛУБНОГО, находясь в коридоре этого заведения, «грубо в нарушение общественного порядка, действуя с особой дерзостью и исключительным цинизмом, депутат Ш. беспричинно и преднамеренно нанес мальчику несколько ударов ногами по туловищу и конечностям, в результате чего малолетний потерпевший получил телесные повреждения в виде ушибов нижней трети левого бедра и нижней трети левого плеча». Прокуратура считает, что в материалах доследственной проверки достаточно данных, которые указывают на наличие в действиях Ш. признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Проведение досудебного следствия по делу поручено сотрудникам следственного отдела Сумского горуправления УМВД Украины в Сумской области.