В Москве покажут знакомые украинские лица

4 октября в Национальном культурном центре Украины в Москве (ул. Арбат, 9) состоится открытие фотовыставки «Украина – Россия: знакомые лица».

Об этом УНИАН сообщил автор выставки - первый заместитель председателя Объединения украинцев России, сопредседатель Региональной общественной организации «Украинцы Москвы» Виктор ГИРЖОВ.

«Среди героев выставки: президенты, премьер-министры, спикеры парламентов, другие известные политики, популярные актеры, режиссеры, спортсмены, художники, представители шоу-бизнеса России и Украины», - сказал В.ГИРЖОВ.

Он отметил, что выставка посвящена 20-летию независимости Украины и призвана послужить сближению и взаимопониманию двух соседних государств, двух братских народов - России и Украины.