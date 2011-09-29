Тимошенко: судом прикрывают возврат коррупции на газовый рынок

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власть пытается скрыть возвращение коррупции на газовый рынок Украины судебным процессом над ней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в речи во время судебных дебатов по своему уголовному делу в Печерском райсуде.

«Им нужно прикрытие для сдачи предварительно обсужденных объектов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, именно Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ «шантажируют Украину, говорят о каких-то невыгодных контрактах, и под этим прикрытием просто сдают Украину».

«Почему сдали Черноморский флот и получили цену на газ 350? Кто мне объяснит? А почему сегодня собираются сдавать газотранспортную систему, и цена на газ доходит до 380? Потому что сдают по договоренности», - убеждена она.

Экс-премьер убеждена, что главной причиной возникновения в 2009 году газового кризиса является коррупция во власти. «Корни нужно искать в коррупции, которая с 2004-го до 2009 года практически разъедала Украину на самых высоких ступенях власти – на уровне президентов, премьеров, министров, руководителей НАК «Нафтогаз», руководителей президентских секретариатов… Это все же их бизнес», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«В 2009 году я довела эту борьбу с коррупцией до логического завершения, и полностью удалила коррупцию из газовой сферы», - подчеркнула экс-премьер.

На данное время речь Ю.ТИМОШЕНКО в рамках судебных дебатов начали транслировать для участников акции в поддержку экс-премьера, которая проходит на Крещатике перед аркой, ведущей к Печерскому райсуду.