Пятый свидетель подтвердил законность трудоустройства водителя Луценко

Пятый свидетель по уголовному делу в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО по эпизоду о незаконном трудоустройстве водителя экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКА подтвердил правомерность его оформления на работу в Департамент разведывательно-поисковой деятельности МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие показания сегодня во время допроса в ходе судебного заседания в Печерском районном суде Киева дал бывший старший оперуполномоченный по особым поручениям Управления кадрового обеспечения Департамента разведывательно-поисковой деятельности МВД Украины Валерий МОРЕЦКИЙ.

«В законодательном плане не было никаких нарушений при принятии (Л.ПРИСТУПЛЮКА) на работу. Все было в рамках закона», - сказал он.

В то же время свидетель отметил, что в штатном расписании Департамента, в котором он работал, не предусмотрены должности водителей, а лица, которые принимаются на службу, имеют должности оперуполномоченных или старших оперуполномоченных.

Как и предыдущие свидетели, В.МОРЕЦКИЙ подтвердил, что все водители министров трудоустраивались в Департамент разведывательно-поисковой деятельности МВД.«Это при всех было – при БИЛОКОНЕ, при ЦУШКО. Это так исторически сложилось, что в нашем департаменте работали их водители», - сказал он, объяснив, что это связано с соответствующей степенью секретности в работе министра и водителя.

«Также любое лицо, которое принималось на службу в Департамент, в зависимости от должности, наличия воинского звания могло получить специальное звание до майора включительно. Есть статья в законе, которая предусматривает присвоение звания при принятии на службу на должность старшего начальственного состава», - отметил свидетель.

Также В.МОРЕЦКИЙ сказал, что лично от Ю.ЛУЦЕНКО не получал никаких указаний по поводу оформления Л.ПРИСТУПЛЮКА на работу, отметив, что было задание быстро подготовить соответствующее представление и проект приказа. При этом В.МОРЕЦКИЙ сказал: «Кто давал указания на оформление - я не знаю. Я исполнитель, который сидит за компьютером… Мне дали все данные, которые я должен был напечатать, я это делал», - сказал В.МОРЕЦКИЙ.

Говоря о должностных окладах, свидетель отметил, что и во время руководства МВД Ю.ЛУЦЕНКО, и сейчас существует соответствующее согласование с руководством МВД, что независимо от того, молодой работник или опытный, который принимается на службу в Департамент, всем устанавливалась максимальная надбавка к зарплате в виде 50% должностного оклада за специфику прохождения службы.

Также В.МОРЕЦКИЙ отметил, что во время допросов на досудебном следствии ощущал моральный дискомфорт. «Физического давления не оказывалось, но психологически было тяжело по 4-5 часов разъяснять любой вопрос 10 раз», - сказал он.