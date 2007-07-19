Завтра Ющенко проведет заседение СНБО в Ливадийском дворце

20 июля в Ливадийском дворце (Большая Ялта, Крым) под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится плановое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В ходе заседания планируется обсудить вопросы «О предложениях относительно финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны для учета в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год», «О ходе реализации Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2010 года», а также об отмене решения СНБО Украины от 5 апреля этого года «Об общественно-политической ситуации и безотлагательных мерах по обеспечению конституционных прав граждан Украины» как такого, что утратило актуальность после издания Указа главы государства от 4 июля 2007 р.№ 593 «Об обеспечении реализации избирательных прав граждан Украины, законности, прозрачности и открытости избирательного процесса на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины».

Также СНБО планирует заслушать информацию правительства о ликвидации аварии, произошедшей 16 июля во Львовской области во время движения грузового поезда и которая привела к вытеканию и воспламенению фосфора.

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