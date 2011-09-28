В «Нафтогазе» считают вину Тимошенко доказанной

НАК «Нафтогаз Украины» считает доказанным факт причинения убытков в результате действий Юлии ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра в 2009 году во время заключения газовых контрактов с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время судебных дебатов заявил представитель гражданского истца – НАК «Нафтогаз Украины» - Вадим КУНИЦКИЙ.

«НАК «Нафтогаз Украины» считает, что по результатам досудебного и судебного следствия доказан факт причинения компании убытков в указанном выше размере», - сказал В.КУНИЦКИЙ.

Представитель гражданского истца также признал, что инициатором гражданского иска стала Генеральная прокуратура, которая письмом от 12 мая 2011 года сообщила НАК «Нафтогаз Украины» о возбуждении уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, а 23 июня 2011 года компания обратилась в Печерский районный суд с соответствующим гражданским иском, в котором требует компенсировать убытки в размере 1,5 млрд. грн.