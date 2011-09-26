Ющенко хотят отстранить от должности почетного председателя НУ?

На заседании политсовета «Нашей Украины» планируют решение о вынесении на съезд НУ вопроса об освобождении Виктора ЮЩЕНКО с должности почетного председателя партии. Об этом с ссылкой на источник в руководстве НУ говорится в публикации «За Нашу Украину» без Ющенко?».

Инициаторами якобы выступили председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель исполкома НУ Сергей БОНДАРЧУК и руководитель столичной ячейки партии Юрий ЕХАНУРОВ. Мотивация этого шага такова, что В.ЮЩЕНКО сегодня не добавляет партии избирательных очков, а отнимает их. Кроме того, давно не решает финансовые проблемы партийных структур, что привело к большим задолженностям.

По информации источника, В.НАЛИВАЙЧЕНКО и С.БОНДАРЧУК замыслили объединительный избирательный проект. Речь идет о присоединении к «Нашей Украине» партии «За Украину!» во главе с Вячеславом КИРИЛЕНКО и партии «Гражданская позиция» Анатолия ГРИЦЕНКО. Однако В.ЮЩЕНКО никогда не согласится быть в одном проекте с В.КИРИЛЕНКО и А.ГРИЦЕНКО, которых искренне считает «изменниками».

Для дополнительной институционализации проекта и создания парламентской «площадки» делаются попытки по созданию собственной депутатской группы в Верховной Раде с членов фракции НУ-НС. Однако, по информации источника, пока необходимых 15 желающих не набралось.

В материале утверждается также, что В.НАЛИВАЙЧЕНКО и С.БОНДАРЧУК нашли финансирование объединительного проекта во «властных кабинетах». Обоих политиков там якобы регулярно видят в последние недели. Источник считает, что В.КИРИЛЕНКО об этом знает, но А.ГРИЦЕНКО о происхождении средств на проект может быть не в курсе.

Также отмечается, что власть в этом случае собирается вести беспроигрышную игру. Если партия не пройдет в парламент, то «откусит» несколько процентов у других оппозиционных сил. Главная цель власти – уменьшить на парламентских выборах результаты БЮТ и “Фронта перемен”. В любом случае «За Нашу Украину без Ющенко» их будет критиковать и при первом удобном случае вставлять им палки в колеса. И по политико-конкурентным, и из личным мотивам.

Если же «Новая Украина» (объединенная) попадет в Верховную Раду, то имеющиеся во фракции амбициозные и агрессивные политики внесут дополнительные ссоры и смятение в лагерь оппозиции.

Власти уже сегодня приходится думать о ситуации в будущей Верховной Раде, где она может столкнуться со значительными политическими рисками. Для их избежания будут использоваться все доступные способы и денежные средства, говорится в публикации.