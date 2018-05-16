«За Нашу Украину» без Ющенко?

По информации источника в аппарате партии «Наша Украина», в начале недели в этой политической силе свершится очередной и на этот раз самый решительный акт самоочищения. Теперь - от своего основателя...

«Консенсус трех»

«Партия Ющенко» предпримет попытку "самоочиститься" от... самого Виктора Андреевича. 26-27 сентября на заседании политсовета «Нашей Украины» планируется принять принципиальное решение - вынести на съезд НУ вопрос о снятии Виктора Ющенко с поста почетного председателя партии.

Инициаторами такого неожиданного хода выступили председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин Наливайченко, председатель исполкома Сергей Бондарчук и руководитель столичной ячейки партии Юрий Ехануров. Если первые два уже делали намеки на то, что НУ без Ющенко будет лучше, то экс-премьер до сих пор не был замечен в нелояльности к экс-президенту, дважды выдвигавшего его кандидатуру на высокий пост.

Но, рассказывают в аппарате партии, три деятеля достигли, как любит говорить сам Ющенко, «консенсуса» относительно того, что в данных условиях некогда суперпопулярный политик стал балластом для «Нашей Украины».

Зачем такой «почетный председатель"?

По их мнению, он сегодня не приносит партии избирательных очков, а отнимает их. А раскрученный, хотя и припавший пылью бренд надеются использовать для попадания в парламент в будущем году.

Фигура Ющенко уже давно вызывает раздражение у молодых и амбициозных Наливайченко и Бондарчука. Он воспринимается ими как главное препятствие. Тем более что Виктор Андреевич занимается чем угодно, но не партией, не хочет даже слышать о решении финансовых проблем. Накопились многолетние долги, организации обескровлена, хоть какие-нибудь средства после прихода в партию находил только экс-руководитель Укрспецэкспорта Бондарчук.

За намеченным устранением Ющенко с его почетного партийного поста стоит еще одна причина. Наливайченко и Бондарчук задумали объединительный избирательный проект, на который стопроцентно не получили "благословение" лидера партии.

Проект «Наша Украина (О)»

Речь идет о присоединении к «Нашей Украине» партии «За Украину» во главе с Вячеславом Кириленко и проекта «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (очевидно, вместе с «примкнувшим» Николаем Катеринчуком и его «Европейской партией», которая существует в основном на бумаге). Ющенко никогда не согласится быть в одном проекте с Кириленко и Гриценко, которых искренне считает «предателями».

Лидеры трех (или трех с половиной) вышеупомянутых партий всерьез надеются, что такая «интеграция» даст мощный кумулятивный эффект - и «Наша Украина» (О - объединенная) преодолеет избирательный барьер.

Для всех участников проекта это, фактически, последняя надежда остаться в большой политике. Так называемый «последний поезд». В одиночку никто из них шансов на прохождение в парламент не имеет.

Известно, что Вячеслав Кириленко пытался договориться о местах в проходных списках сначала с вр.и.о. лидера БЮТ Александром Турчиновым, а затем с главным «фронтовиком» Арсением Яценюком. Но обе попытки провалились: требования Кириленко были оценены как неприемлемые (хотя переговоры с «Фронтом Змін» зашли довольно далеко).

Вечная материальная проблема

Тем временем Вячеслава Кириленко уже «припекают» вполне прозаические материальные проблемы. Денег у партии нет. Зарплаты не платятся, многие из аппарата уже ушли на вольные хлеба. Руководство партии «За Украину» было вынуждено съехать из офиса на Трехсвятительской в центре города - не было возможности платить аренду.

Наливайченко и Бондарчук решение материальных проблем нового проекта взяли на себя. Источник финансовых потоков был найден в... высоких властных кабинетах, Что довольно странно для молодых политиков, настойчиво декларирующих свою оппозиционность. Но других желающих финансировать их не нашлось. О причинах готовности власти делать это - чуть позже.

Обоих новичков-нашеукраинцев видят последние недели под высокими кабинетами регулярно. Похоже, что Кириленко об этом знает, но Анатолий Гриценко о происхождения средств на проект может быть не в курсе.

Группой хорошо и в ВР идти

Для дополнительной институционализации проекта и создания парламентского «площадки» «мятежники» задумали сформировать собственную депутатскую группу в Верховной Раде из членов фракции «Наша Украина - Народная самооборона».

Сначала замыслы были масштабнее - получить под начало всю фракцию НУНС, заменив нынешнего председателя Николая Мартыненко на Вячеслава Кириленко. Это открывало бы дополнительные возможности делегирования членов избиркомов. Но для этого нужно было изменить соотношение сил во фракции. Однако попытка исключения 12 «тушек» (и это, как намечалось, была только первая порция) не удалась.

Поэтому выбран вариант депутатской группы, что менее выгодно, но способствует решению ряда задач. В частности, дает возможность весь «триумвират» лидеров партий наделить должностями. Уже достигнута договоренность, что политсовет партии НУ(О) возглавит Наливайченко, во главе депутатской группы в ВР станет Кириленко.

Но это будет большим сюрпризом для Анатолия Гриценко. Поскольку ранее Кириленко договорился с ним о неординарном распределении должностей "на двоих": лидер "За Украину" ради возглавления депутатской группы согласился уступить бренд и назвать группу «Гражданская позиция», а Гриценко получал статус его заместителя в ВР и пиар свои партии.

Сейчас Кириленко и Наливайченко сосредоточились на агитации депутатов фракции НУ-НС для вхождения в новую группу. Чтобы дополнительно «вдохновить» «неофитов», им рассказывают, что в наличии уже почти три десятка желающих. Однако, как известно источнику, на самом деле их еще нет и 15 - минимума, необходимого для создания группы.

В частности, опытный Юрий Костенко со своей группой отказались от участия в проекте, поскольку не верят в его успех. Незначительны и успехи в привлечении депутатов-«индивидуалов».

Власть ведет беспроигрышную игру

Мотивы группы оппозиционных политиков понятны, но зачем власти тратить средства на этот проект? Вряд ли приходится рассчитывать, что в случае прохождения в парламент Кириленко или Гриценко станут «лояльной» или даже «конструктивной» оппозицией. Они никогда на такое не пойдут: это навсегда политически похоронило бы их политические перспективы.

Но у партии власти есть свои резоны, и там рассчитывают на беспроигрышную игру. Если проект не пройдет в парламент, он «отъест» несколько процентов у других оппозиционных сил. Главная цель - ужать на парламентских выборах результаты БЮТ и "Фронта перемен".

Нетрудно предположить, что «За Нашу Украину без Ющенко» их будут критиковать и при всякой возможности вставлять палки в колеса. И из политиконкурентных, и из личных мотивов. Парламентская трибуна и бесперебойное финансирование будут здесь весьма кстати. Как и доступ к теелеэфирам - в частности, двух самых рейтинговых политических ток-шоу на Первом национальном и "Интере".

Если же «Новая Украина» (объединенная) попадет в Верховную Раду, то имеющиеся у фракции амбициозные и агрессивные политики внесут дополнительные свары и смятение в лагерь оппозиции. А она в Украине и без того всегда отличалась склонностью тратить львиную долю сил и времени на выяснение отношений.

Для нынешней власти это представляется довольно важным в свете все большей координации усилий между руководством фракции НУНС (читай - «Фронта перемен») и лидерами БЮТ.

Власти уже сегодня приходится думать о ситуации в будущей Верховной Раде, где она может столкнуться со значительными политическими рисками. Для их избежания будут использоваться все доступные средства.

Сергей Иванченко