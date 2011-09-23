Вице-мэра Одессы привезли в Киевское СИЗО

Ряд должностных лиц Одесского горсовета, в том числе вице-мэр Николай ИЛЬЧЕНКО, задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в коррупции.

Как говорится в обнародованном сегодня сообщении пресс-служба прокуратуры Одесской области, уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой Украины по факту получения взятки должностными лицами Одесского горсовета, согласно признакам ч.3 ст. 368 (получение взятки в особо крупных размерах) Уголовного Кодекса Украины, 23 сентября принято к производству.

В то же время, адвокат Н.ИЛЬЧЕНКО Вадим ДЫМНИК на экстренно созванном брифинге в мэрии уточнил, что в задержании его подзащитного участвовали представители Генеральной прокуратуры и Главного управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Киеве. Сегодня ночью, примерно в 0:30, они вывели Н.ИЛЬЧЕНКО из кабинета и отбыли в неизвестном направлении.

По словам адвоката, следственные действия ведет оперативно-следственная бригада во главе со старшим следователем при Генеральном прокуроре Украины.

Адвокат добавил, что ему не предоставили «никаких данных о подзащитном и не разрешили с ним встретиться, что является грубейшим нарушением процессуальных норм». Сейчас Н.ИЛЬЧЕНКО находится в Киевском СИЗО в связи с расследованием уголовного дела.

По данным источников в прокуратуре, пресечение деятельности подозреваемых в экономических преступлениях готовилось почти четыре месяца.

В свою очередь, городской председатель Одессы Алексей КОСТУСЕВ заявил, что считает задержание чиновников, в том числе временно исполнявшего обязанности вице-мэра Н.ИЛЬЧЕНКО, «умело разыгранной провокацией».

Вместе с вице-мэром Одессы по вопросам транспорта и экологии Н.ИЛЬЧЕНКО также задержаны директор коммунального предприятия «Побережье» Олег КУХТЕЙ и депутат горсовета от партии регионов Олег ГОЦУЛЯК - член комиссии по морехозяйственному комплексу горсовета.

По данным СМИ, кроме Н.ИЛЬЧЕНКО правоохранители намеревались также привлечь к ответственности еще двух вице-мэров Одессы, но те оба оказались за пределами Украины.