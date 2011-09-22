В Нью-Йорке диаспора таки устроила «сюрприз» Януковичу

В Нью-Йорке около 30 представителей диаспоры пикетируют Представительство Украины при ООН с плакатами, призывающими к отставке нынешнего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит под украинскими флагами и флагом США, также есть флаг Украинского конгресового комитета Америки.

Как пояснила глава Комитета Тамара ОЛЕКСИЙ, для проведения акции не требовалось разрешения полиции, а требовалось лишь разрешение на установку усилительной аппаратуры.

Акция началась музыкальным исполнением молитвы, после чего организаторы акции пригласили присоединиться к их числу полицейских "для демонстрации того, что в Америке есть демократия".

Акция проходит под лозунгами "Геть Януковича!", "Геть Азарова!", "Геть украинофобов!", "Геть Табачника!". Участники акции также держат в руках плакат с портретом Юлии ТИМОШЕНКО за тюремной решеткой, надпись на плакате: "Нет политическим репрессиям, Украине волю!".