Луценко остается под наблюдением тюремного медперсонала

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сегодня был обследован за пределами СИЗО.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО, согласно разрешению Печерского районного суда Киева, вывозили в Киевский городской диагностический центр для проведения инструментального обследования состояния его здоровья.

По данным пенитенциарной службы, на основании данных лабораторных и инструментальных обследований комиссия специалистов Минздрава Украины сделала консультативное заключение и предоставила соответствующие рекомендации, которые в полном объеме будут выполняться медперсоналом в пределах Киевского СИЗО.

«Сейчас состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вместе с тем жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья ее мужа значительно ухудшилось.

По ее словам, Ю.ЛУЦЕНКО ночью пережил три схватки сильной боли, после чего в СИЗО собрался консилиум врачей.