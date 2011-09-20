Ющенко видит связь между ситуацией в Украине и перспективами Европы

Лидер «Нашей Украины», Президент Украины (2005-2010 гг.) Виктор ЮЩЕНКО убежден, что будущее Украины как независимого государства существует только в одном измерении - когда она будет демократической.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом он заявил, выступая с лекцией «Украина: 20 лет независимости» перед студентами, преподавателями и представителями местной власти в Университете Оттавы (г. Оттава, Канзас, США).

«За пять лет после Помарачевой революции Украина в корне изменилась. Мы стали другими. Мы были признаны свободной и демократической страной и страной с рыночной экономикой. Мы вступили во Всемирную торговую организацию, избавились от дискриминационных торговых ограничений, которые действовали полтора десятка лет. Мы преодолели колоссальную дистанцию в отношениях с Европейским Союзом. Сегодня работаем над зоной свободной торговли Украина – Европейский Союз и соглашением об ассоциации», - подчеркнул бывший Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что этих 5 лет оказалось, к сожалению, явно недостаточно для достижения глубоких демократических изменений: «К сожалению, старые политические институты и практики хранят свое влияние, а новации в виде административной, судебной, территориальной реформ и реформы политической системы натолкнулись на серьезное сопротивление постсоветской политической элиты, которая все еще играет в Украине ключевую роль».

Как следствие, по словам В.ЮЩЕНКО, Украина в последние полтора года начала стремительно терять свои позиции в международных рейтингах, что неминуемо отражается на ее авторитете в мировом содружестве и перспективах европейской интеграции.

Однако политик убежден, что Украина еще не полностью использовала свой потенциал: «Мы имеем все предпосылки для успешного развития: крупнейшую в Европе территорию с плодородной землей, давнюю историю, столетия освободительной борьбы, талантливый народ, еще не утрачены качества образования, науки и способности овладевать самыми современными технологиями, умение развивать рыночную экономику и конкурентоспособный бизнес, наконец, принадлежность к европейской цивилизации».

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в основе политики, которая проводилась до последнего времени в Украине, был один посыл: Украина возвращается домой, Украина возвращается в Европейский Союз, потому что Украина всегда была, есть и, безусловно, будет европейским государством.

«Наш выбор - это европейская демократическая цивилизация, к которой принадлежим по своей сути, природе, ценностям, которые мы создавали вместе с другими народами. Но большая ответственность за Украину лежит и на Европе. Потому что если демократия в Украине потерпит поражение, под большим сомнением будут находиться и перспективы объединенной Европы», - сказал В.ЮЩЕНКО.