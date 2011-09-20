Пшонка купил наград на полмиллиона

Генпрокуратура заказала изготовление наградной продукции на 462 тысячи гривен.

Об этом сообщает "Дело" со ссылкой на "Вестник государственных закупок".

Победителем тендера стала фирма "Герольдмайстер", которая готова изготовить 5 различных наименований знаков отличий. При этом в объявлении не указано общее количество нагрудных знаков.

Следовательно, сложно определить, в какую цену налогоплательщикам обойдется появление на прокурорской форме одного знака.

"Мы с Генеральной прокуратурой сотрудничаем давно", - прокомментировал "Делу" директор компании Денис Аврамчик.

Правда, уточнять, как часто компания изготавливает наградную продукцию для главной надзорной инстанции страны, директор компании не захотел.

Тем более директор не стал отвечать на вопрос, какой тендер был наиболее крупным.

"Это коммерческая тайна", - ответил Аврамчик.

Весной Генпрокуратура закупила часов в "Киевского часового завода" на сумму 2,5 миллионов гривен.

Еще Генпрокуратура в первом полугодии заказала ремонтных работ на 12,5 миллионов гривен.

В 2000 году указом президента установлен праздник День работника прокуратуры, который отмечается ежегодно 1 декабря.

На финансирование органов прокуратуры в бюджете-2011 заложена рекордная сумма - свыше 2,3 миллиардов гривен.

Украинская правда