Литвин дал понять, что на этой неделе Тимошенко спасать не будут

Верховная Рада Украины на этой неделе не будет рассматривать законопроект о декриминализации статей Уголовного кодекса Украины, по которым судят лидеров оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, оппозиция сама сняла с рассмотрения на этой неделе этот законопроект, ссылаясь на то, что в парламенте не будет принято положительное решение.

В то же время, В.ЛИТВИН сообщил, что сегодня утром был зарегистрирован еще один проект закона относительно декриминализации некоторых статей Уголовного кодекса, который «более расширенно предлагает решить эту проблему».

«Я думаю, что рано или поздно мы к этому решению придем», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе народные депутаты от партии “За Украину” Вячеслав КИРИЛЕНКО и Владимир МОЙСИК зарегистрировали в ВР законопроект «О внесении изменений в статью 364 Уголовного кодекса Украины» (относительно декриминализации ответственности отдельных служебных лиц).

Кроме того, депутаты Арсений ЯЦЕНЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ и Роман ЗВАРИЧ (фракция “Наша Украина - Народная самооборона”, партия “Фронт Змін”) зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно введения европейских стандартов в криминальной юстиции). Законопроектом предлагается исключить из Уголовного кодекса статью 365 «Превышение власти или служебных полномочий». Также предлагается внести изменения в статью 191 Уголовного кодекса и дополнить его статьей 191-1 для разграничения ответственности за присвоение и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и за растрату чужого имущества.