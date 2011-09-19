Дело Пилипишина передали в суд

Прокуратура столицы утвердила обвинительное заключение и направила в Голосеевский районный суд Киева уголовное дело в отношении бывшего главы Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации Виктора ПИЛИПИШИНА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры со ссылкой на заместителя генерального прокурора Украины – прокурора Киева Анатолия МЕЛЬНИКА.

По его словам, В.ПИЛИПИШИН обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

В.ПИЛИПИШИНУ инкриминируется превышение полномочий при передаче в частную собственность одному из обществ помещений на проспекте Победы в столице общей площадью более 3220 кв. м, чем нанесен ущерб городу на сумму свыше 15 млн. грн.

За такое преступление Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание до шести лет лишения свободы, отметил А.МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении В.ПИЛИПИШИНА было возбуждено в апреле этого года. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.