Клюев: Мы уже возле перегородки и стучим

Первый вице-премьер-министр Украины, министр торговли и экономического развития Андрей КЛЮЕВ рассчитывает, что Украина и Евросоюз подпишут Соглашение об ассоциации в ближайшее время, возможно, до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на 8-м форуме Ялтинской международной стратегии.

«Мы уже очень близко подошли к той перегородке, которая разделяет палубу корабля: на более высокой палубе Европейский Союз, а мы уже возле перегородки и стучим – уважаемые друзья, давайте откроем эту дверь…», - сказал А.КЛЮЕВ.

«Я надеюсь, что мы с вами приоткроем эту дверь уже в этом году», - подчеркнул он, обращаясь к европейским экспертам.

По словам А.КЛЮЕВА, Украина ведет очень активные переговоры о подписании Соглашения об ассоциации и создании Зоны свободной торговли.

А.КЛЮЕВ выразил надежду, что основные документы будут подготовлены уже в середине декабря.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Ялте комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ на встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ заявил, что Украина и Европа выходят на финальную стадию подписания соглашения об ассоциации.