Янукович велел Близнюку разузнать, где крыш нет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возложил персональную ответственность на министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия БЛИЗНЮКА за подготовку регионов Украины до зимы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил, выступая сегодня на заседании Совета регионов в Киеве.

Он отметил, что ответственность за подготовку к зиме лежит как на премьер-министре, так и на руководителях регионов.

«Я просил бы, Николай Янович (АЗАРОВ – УНИАН) провести итоговое заседание и посмотреть сейчас: там, где нужно усилить внимание, возможно, дать дополнительное финансирование на подготовку объектов ведения хозяйства до зимы, это нужно сделать, мы всегда это делали, да или нет», - обратился В.ЯНУКОВИЧ к премьер-министру Н.АЗАРОВУ.

«Поэтому, Анатолий Михайлович БЛИЗНЮК (присутствующий в зале БЛИЗНЮК встал – УНИАН), на Вас персонально ответственность, на Вас. По каждому региону нужно посмотреть не в ноябре месяце, а сегодня знать, где мы не успеваем подготовить котельные, где крышей не накрыты помещения и так далее. Ожидаю от Вас информации. Садитесь», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.