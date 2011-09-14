КС не захотел ввязываться в спор о дате выборов в Киеве

Конституционный Суд Украины отказался открыть производство по делу об официальном разъяснении законодательства в части даты проведения очередных местных выборов в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба КС.

Постановление по данному делу по конституционному представлению 55 народных депутатов Украины принято 7 сентября. Основанием для его принятия стал пункт 3 статьи 45 Закона Украины „О Конституционному Суде Украины“ – неподведомственность Конституционному Суду Украины вопросов, затронутых в конституционном представлении.

В своем представлении народные депутаты просили дать официальное разъяснение положений частей первой, второй, третьей статьи 141 Конституции Украины в системной связи с положениями части второй статьи 5, статьи 7, части второй статьи 19, части первой статьи 38, части первой статьи 58, части первой статьи 140 Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Верховная Рада Украины отказалась принять решение о проведении досрочных выборов мэра Киева и городского совета. За принятие соответствующего постановления проголосовали 55 народных депутатов из 387, зарегистрированных в сессионном зале.

Выборы предлагалось провести 19 июня 2011 года.

Досрочные выборы мэра Киева и столичного совета предлагала провести фракция “БЮТ- Батьківщина ”.

В частности, один из авторов соответствующего проекта постановления, вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО заявил, что председатель КГГА Александр ПОПОВ, наконец, признал факт разворовывания командой мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО собственности громады, и, учитывая это, в Киеве необходимо провести досрочные выборы.