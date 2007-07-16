Шуфрич: Ющенко хочет быть Кучмой, но не может

Министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор Шуфрич убежден, что в парламентско-президентской республике идея двухпалатного парламента может иметь негативные последствия.

Такое мнение член СДПУ (о) выразил в интервью Главреду: "Сегодня я не вижу основания для двухпалатного парламента хотя бы потому, что принцип формирования нового украинского сената должен быть не назначаемым, а исключительно избирательным. Сенаторы должны избираться в регионах, каждый регион должен иметь одинаковое количество сенаторов, а губернаторы могут быть членами сената, если они избираются, а не назначаются. Вот тогда можно говорить о какой-то второй палате! Но, по моему мнению, в условиях парламентско-президентской республики это будет лишней надстройкой, которая только осложнит взаимодействие власти в целом."

Шуфрич считает, что это не последняя идея Президента Кучмы, которую предлагает Виктор Ющенко: "Я уже обращал внимание на то, что Виктору Ющенко очень полезно встречаться с Леонидом Кучмой. Я лично был свидетелем многих таких встреч и собственными глазами видел, с каким любопытством Виктор Андреевич общается с Леонидом Данииловичем: абсолютно уверен, что чем больше они будут общаться, тем больше будет возникать «новых» идей, которые в свое время инициировались собственно Кучмой. Потому, думаю, то, что мы наблюдаем сегодня – только первые шаги в этом направлении."

"Правда, при этом Виктору Андреевичу стоило бы чаще заглядывать в Конституцию и не забывать, что сегодня не 2000-й и не 2004-й год. Я очень хорошо понимаю Ющенко, который хочет быть Кучмой, – хочет, но не может.", - отметил министр.