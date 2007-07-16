Симоненко увидел в карманах ”любих друзів” народные 13 миллиардов

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО требует от Генеральной прокуратуры расследовать факты невыплаты льгот и компенсаций гражданам Украины Виктором ЮЩЕНКО, Юлией ТИМОШЕНКО и Юрием ЕХАНУРОВЫМ во время их премьерства.

Как сообщает пресс-служба КПУ, П.СИМОНЕНКО от имени Компартии обратился в Генпрокуратуру “с требованием расследовать факты преднамеренного нарушения ст. 22 Конституции Украины и преступного злоупотребления служебным положением со стороны граждан В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЕХАНУРОВА относительно отказа от финансирования льготных категорий населения во время, когда они по очереди возглавляли Кабинет министров Украины”.

В то же время, в заявлении, обнародованном на официальном сайте КПУ, не упоминается фамилия Виктора ЯНУКОВИЧА, во время двух премьерств которого льготы, восстановленные решением Конституционного суда от 9 июля 2007 года, также не выплачивались.

Комментируя решение КС, П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что практика отказа от финансирования законных льгот ветеранам войны и труда, инвалидам, людям, которые нуждаются в заботе со стороны государства, ссылаясь на нехватку денег в бюджете, была начата именно премьер-министром В.ЮЩЕНКО.

“Тогда, в 2000 году, по инициативе премьера В.ЮЩЕНКО и его правительства, топливно-энергетический блок которого возглавляла известная “филантропка и меценатка” за чужой счет Ю.ТИМОШЕНКО, и была основана печально известная практика остановки законных выплат льготникам, мотивируя это нехваткой бюджетных средств. Фактически, только за один 2000 год из карманов наиболее незащищенных слоев населения было вытянуто и переведено в карманы ющенков, тимошенков и других “дорогих друзей” 13 миллиардов гривен”, - заявил лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО также обратил внимание на то, что и последующие правительства, в первую очередь Ю.ТИМОШЕНКО, а затем и Ю.ЕХАНУРОВА, не отказались от практики отмены “льготных законов”, “вычеркивая из государственных бюджетов строки, которые предусматривали улучшение материального состояния миллионов украинских семей”.