У Тимошенко заявляют, что трижды поймали «коварного» Азарова за язык

Циничными инсинуациями в зарубежных СМИ власть хочет скрыть правду о беззаконии и политических репрессиях в Украине.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службе ВО «Батькивщина».

Как отмечают авторы заявления, в интервью изданию Le Figaro в ответе уже на первый вопрос французских журналистов премьер-министр Николай АЗАРОВ по меньшей мере трижды сказал неправду о деле против Юлии ТИМОШЕНКО.

«Ложью №1» «Батькивщина» назвала утверждение Н.АЗАРОВА о том, что «в 2009 году Ю.ТИМОШЕНКО лично подписала с ПУТИНЫМ договор о ценах на поставки российского газа». «Это откровенная ложь, поскольку все документы подписывали руководители хозяйствующих субъектов - НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». Ю.ТИМОШЕНКО, напомним, в условиях жесткой конфронтации смогла договориться о 20%-й скидке на газ и приобретении государством по низким ценам неоплаченного компанией «РосУкрЭнерго» газа, - говорится в заявлении пресс-службы.

«Батькивщина» называет «Ложью №2» то, что «АЗАРОВ убеждает французское издание, что Ю.ТИМОШЕНКО сфальсифицировала документы». «Достаточно просмотреть сообщения из судебных заседаний, чтобы убедиться, что все свидетели однозначно заверили, что директивы премьер-министра Украины были составлены в соответствии с правилами оформления подобных документов», - отмечает пресс-служба и добавляет: «Фальсификацией же документов в действительности занимается власть, к которой принадлежит сам АЗАРОВ, – подделывая не только отдельные экспертизы, но и в целом все уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО».

«Ложью №3» «Батькивщина» называет утверждение Н.АЗАРОВА о том, что «газовое соглашение от 2009 года не было одобрено ни правительством, ни «Нафтогазом»». «К сведению АЗАРОВА: правительство Украины одобрило подписанные газовые соглашения на заседании 21 января 2009 года, правление НАК «Нафтогаз Украины» - на заседании 28 января 2009 года. Более того, на заседании 12 января «Нафтогаз» уполномочил своего руководителя подписывать любые контракты», - подчеркивается в заявлении.

В «Батькивщине» считают, что размещение «лживых инсинуаций в зарубежных СМИ, чем сейчас активно занимается власть, не сможет скрыть правды об откровенном беззаконии и политических репрессиях в Украине».

«Циничной ложью о деле Ю.ТИМОШЕНКО власть уже не в первый раз компенсирует свое коварство и беспомощность», - заявили в партии.

Как сообщал УНИАН, в интервью изданию Le Figaro Н.АЗАРОВ назвал «европейскую критику» процесса против бывшего премьер-министра Украина Ю.ТИМОШЕНКО необоснованной.

«В 2009 году Ю.ТИМОШЕНКО один на один с российским премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ подписала соглашение о ценах на поставки газа из России в Украину, которое наносит ущерб экономическим интересам страны. Для этого она подделала документы. Это соглашение не было одобрено ни Кабинетом министров, ни компанией «Нофтогаз», - подчеркнул Н.АЗАРОВ и заверил, что «в политическом плане госпожа ТИМОШЕНКО - уже не конкурент, а женщина прошлого».