Азаров уже «списал» Тимошенко

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что «европейская критика» процесса против бывшего премьер-министра Украина Юлией ТИМОШЕНКО необоснованна.

Об этом он заявил в интервью изданию Le Figaro, сообщает сайт Партии регионов.

«В 2009 году Ю.ТИМОШЕНКО один на один с российским премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ подписала соглашение о ценах на поставку газа из России в Украину, которое наносит ущерб экономическим интересам страны. Для этого она подделала документы. Это соглашение не было одобрено ни Кабинетом министров, ни компанией «Нафтогаз», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он заверил, что «в политическом плане госпожа ТИМОШЕНКО - уже не конкурент, а женщина прошлого».