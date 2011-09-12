Европу призывают поступить с Украиной так, как в свое время - с Португалией

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО призывает депутатов Европарламента поддержать заключение Соглашения об ассоциации с Украиной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», об этом он заявил накануне заседания Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента для рассмотрения «украинского вопроса».

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в настоящее время Украина нуждается в решительной поддержке ЕС в вопросах предупреждения скатывания к постсоветскому авторитаризму и агрессивного давления России.

«Я призываю депутатов Европарламента не отступать от поддержки заключения запланированных соглашений с Украиной из-за недемократических проявлений во внутренней политике нынешней украинской власти, в частности преследования некоторых оппозиционных политиков», - сказал он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что нынешние вызовы временны и не должны подвергать сомнению стратегический европейский выбор украинского народа. Для Украины интеграция в Европейский Союз является путем к утверждению демократических стандартов национального развития.

«Подписание соглашений об ассоциации, а также о зоне свободной торговли с ЕС до конца этого года будет иметь важное позитивное влияние на внутреннее развитие Украины и политику нынешней украинской власти», - отметил председатель политсовета «Нашей Украины».

«Вступив в реальные интеграционные процессы с ЕС, украинская власть будет вынуждена считаться с европейскими демократическими правилами. Со своей стороны, европейские партнеры получат широкие возможности для поддержки демократизации украинской политической и экономической жизни», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также напомнил, что в истории ЕС есть примеры того, как присоединение страны к европейскому содружеству стало решающим фактором в ее окончательном переходе к демократической модели общественной жизни. Именно так произошло с Португалией, которая в 1972 году подписала соглашение о создании зоны свободной торговли с Европейским экономическим сообществом (ЕЭС).

Как сообщал УНИАН, Киев в декабре с.г. на саммите «Украина-ЕС» надеется подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое включает создание зоны свободной торговли.