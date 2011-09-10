Литвин придумал сделать голосование на выборах добровольно-принудительным

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за обязательность голосования на выборах каждого человека, который имеет право избирать и быть избранным.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, нужно признать, что «нет совершенной избирательной системы и каждая из них имеет свои позитивы и негативы». «Это хорошо видно на примере Украины, где уже перепробовали все избирательные системы - мажоритарную, смешанную и пропорциональную», - заметил В.ЛИТВИН.

По его убеждению, «закон о выборах - это концентрированное выражение политики, позиций тех политических сил и тех политиков, которые могут повлиять на принятие данного закона и на его ключевые положения». По мнению руководителя украинского парламента, закон о выборах должен быть таким, чтобы, во-первых, давать людям возможность персональной оценки своих представителей, во-вторых, предоставлять им право отзывать депутата в случае, если он не оправдал надежд, которые на него возлагались, а в-третьих, заставлять народного депутата быть подконтрольным и отчитываться перед людьми.

«Общество должно понять, что залогом развития страны являются такие непременные предпосылки, как прозрачная, ответственная подконтрольная людям власть, а также - ответственный избиратель, который осознает, что власть такая, как он относится к избранию этой власти», - подчеркнул В.ЛИТВИН. Он выразил уверенность в том, что сегодня, когда от волеизъявления людей зависит, что происходит в Украине, нужно, чтобы каждый, кто имеет право избирать и быть избранным, воспользовался этим правом.

«На нынешнем этапе я поставил бы вопрос об обязательности человека, имеющего право голоса, принимать участие в выборах, выражать свою позицию, чтобы потом не было сетований, обвинений, что что-то не так происходит в стране, что власть является неадекватной», - объяснил В.ЛИТВИН, подчеркнув, что в ряде стран участие в выборах является обязательным для всех граждан. Он считает, что нужно добиться, чтобы каждый человек сознательно делал свой выбор и нес за него ответственность. «Именно эти принципиальные подходы необходимо обсудить прежде всего, а затем, если будет найдено понимание по ним, можно будет говорить о системе (выборов)», - сказал В.ЛИТВИН.