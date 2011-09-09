МИД в третий раз вызвал посла Ливии из-за задержанных украинцев

Министерство иностранных дел Украины требует от ливийских дипломатов предоставить всю информацию о задержанных в Ливии украинских гражданах.

Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

“Сегодня в третий раз был приглашен (в МИД Украины - УНИАН) посол Ливии (Фейсал ЭЛЬШААРИ - УНИАН), был проведен откровенный разговор. Мы требовали дать объяснения относительно ситуации, сложившейся с нашими гражданами. Мы подчеркнули, что фактически каждая секунда их пребывания под домашним арестом без выдвинутых обвинений является нарушением их прав”, - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он подчеркнул, что МИД требует не только перевода граждан в Посольство Украины в Триполи, но и четкого ответа, почему их так долго держат.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что ситуация с задержанием украинцев остается неизменной: 19 граждан Украины находятся в общежитии под домашним арестом, трое - возле аэропорта "Метига".

”Вчера они встречались с представителем нашего посольства с врачом”, - отметил А.ДИКУСАРОВ.

При этом он отметил, что никому из украинских граждан не понадобилась медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии (ПНС) задержали около двух десятков граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии Муамару КАДДАФИ.

Задержанных обвиняют в том, что в качестве снайперов они принимали участие в боевых действиях на стороне войск М.КАДДАФИ. Украинцы содержатся в одном из учебных центров на территории Триполи. Все они отрицают обвинения и утверждают, что работали поварами и нефтяниками.

5 сентября директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН заявил, что были задержаны 23 украинца, одного уже отпустили. По его словам, граждане Украины проходят процедуру проверки на причастность к сотрудничеству с режимом М.КАДДАФИ. Он уточнил, что эти люди являются гражданскими лицами, в частности работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. По словам О.ВОЛОШИНА, среди задержанных есть одна женщина.