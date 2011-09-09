Королевская хочет устранить еще одно препятствие для предпринимателей

В ближайшее время на рассмотрение Верховной Рады Украины будут предложены изменения в госбюджет относительно выделения средств на финансирование Единого государственного реестра. Об этом на заседании парламентского Комитета по вопросам промышленности и регуляторной политики и предпринимательства сообщила его председатель Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя комитета.

«Мы обязательно подготовим и подадим предложения по внесению изменений в бюджет относительно содержания Госреестра. Наша с вами задача - идти путем максимального сокращения платных административных услуг, чтобы ликвидировать излишние преграды для предпринимателей», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также на заседании комитета единогласным решением был утвержден и отправлен на первое чтение в парламенте законопроект (№9058), автором которого является Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Данным нормативным актом предлагается отменить плату за получение выписки и справки из Единого государственного реестра.

В ходе обсуждения, председатель комитета напомнила, что этот законопроект выносится на рассмотрение Верховной Рады повторно. «Сейчас я была вынуждена еще раз его зарегистрировать. Вы слышали позицию Президента о необходимости сокращения административных услуг, это значит, что данный законопроект чрезвычайно актуален», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме того, решением комитета был утвержден законопроект Н.КОРОЛЕВСКОЙ (№9063) об отмене выдачи копии лицензии. «Получение копии лицензии сегодня является невероятно сложной, да еще и платной процедурой. Поэтому мы подготовили данный законопроект и надеемся на его поддержку в парламенте. Получение копии лицензии является исключительно преградой на пути развития экономики страны и никаких полезных функций оно не выполняет», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По информации пресс-службы, также на заседании был утвержден план работы Комитета на период девятой сессии ВР (сентябрь 2011 года – январь 2012 года) и отправлены на первое чтение такие законопроекты: проект закона о внесении изменения в Закон Украины "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" (№ 8791), поданный КМУ; проект закона о саморегулирующихся организациях (№ 9015), поданный Н.КОРОЛЕВСКОЙ; правительственные проекты закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (№9022) и о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены регистрации декларации производителя о соответствии (№9029); проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения в соответствие с Законом Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" (№9032), поданный Н.КОРОЛЕВСКОЙ; правительственный проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О космической деятельности" (№9036); проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно заявительного принципа государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей (№9048), поданный Н.КОРОЛЕВСКОЙ; проект закона о внесении изменений в статью 20 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" (№9056), поданный КМУ.