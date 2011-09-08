Эксперт догадывается, кто «наварит» на ликвидации Нафтогаза

Директор политических программ Института Горшенина, эксперт по украинско-российским отношениям Евгений КУРМАШОВ считает, что ряд украинских чиновников и бизнесменов имеют вполне конкретный интерес в ликвидации «Нафтогаза Украины», а сама процедура ликвидации не имеет прямого отношения к пересмотру цены на российский газ для Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Институте Горшенина.

«Нафтогаз» - это компания с серьезными материальными активами, часть из которых может быть приватизирована в ходе ликвидации. Кроме того, ликвидация государственного монополиста открывает возможность возвращения на газовый рынок компаний-посредников», - считает Е.КУРМАШОВ.

При этом эксперт Института Горшенина заявляет, что гипотетическая ликвидация «Нафтогаза» не решит главной проблемы украино-российских газовых отношений – не снизит стоимость российского газа для Украины.

«Сегодня в Украине реализуется информационная кампания, цель которой - показать, что ликвидация государственного монополиста будет предпринята для того, чтобы разорвать действующий контракт с «Газпромом» и подписать новый контракт на более выгодных для Украины условиях. Якобы при ликвидации компании (не путать с реструктуризацией) отсутствует позиция правопреемника, а значит, и обязательства по действующим контрактам передавать будет некому. Правда же заключается в том, что часть обязательств по действующему контракту на поставку российского газа несет государство Украина, а не просто юридическое лицо «Нафтогаз». При этом и ПУТИН, и МЕДВЕДЕВ четко зафиксировали свою позицию – пересмотра условий не будет. Это означает, что гипотетический новый контракт с Россией будет требовать от Украины того же, что и действующий, а цена на газ не снизится», - считает Е.КУРМАШОВ.

Комментируя заявление министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО о том, что если условия на поставку российского газа не изменятся, то газ, добываемый в Украине, будет продаваться за рубеж, эксперт Института Горшенина заявил: «Важно понимать, кто получит возможность продавать украинский газ за рубеж. Обращает на себя внимание тот факт, что действующее правительство фактически совершает разворот на 180 градусов от тех гласных и негласных норм и правил, которые царили на отечественном газовом рынке многие годы. А именно то - и это закреплено законодательно - что газ собственного производства необходимо использовать в первую очередь для нужд населения. При этом подразумевается, что более дорогой импортируемый газ в основном используется для промышленных предприятий, способных платить высокую цену благодаря своей высокой прибыли. Нынешнее же правительство предлагает принципиально иную схему, при которой дорогой российский газ будет продаваться населению, такой же дорогой газ будет идти на нужды промышленности, а более дешевый газ собственной добычи – тоже дорого продаваться за рубеж. Вернется ли прибыль от этой деятельности в бюджет страны, уравновешивая тем самым высокую цену на российский газ, или будет оседать на счетах компаний-посредников – вопрос открытый. В принципе, в рамках любой схемы паритет между бизнес-интересами околовластных финансово-промышленных групп и интересами государства всегда возможен, однако будет ли он соблюден в данном конкретном случае, станет понятно уже в ближайшие месяцы, когда начнут вырисовываться параметры данной сложной конфигурации».