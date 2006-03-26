Ахметов выстоял очередь за избирательным бюллетенем
17:19, 26 марта 2006Политика
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В Донецке кандидату в народные депутаты Украины по списку Партии регионов, президенту ФК "Шахтар" Ринату АХМЕТОВУ из-за большого скопления избирателей пришлось выстоять очередь на избирательном участке N126 в ДК им. Шевченко в Куйбышевском районе города.
Как передает корреспондент УНИАН, по информации наблюдателей, в первой половине дня на многих участках Донецка образовались очереди из-за наплыва избирателей.
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