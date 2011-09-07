Тимошенко дает показания в Печерском суде

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО начала давать показания в суде относительно обвинений, предъявленных ей Генеральной прокуратурой, по уголовному делу относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявила о желании дать показания сразу после того, как председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ в который раз оставил без рассмотрения ходатайство защиты экс-премьера о его отводе.

«Я хочу дать показания по делу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В ответ на это Р.КИРЕЕВ начал требовать от Ю.ТИМОШЕНКО давать показания стоя. «Это требование закона и Вы должны его соблюдать», - сказал судья.

Однако Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что дача показаний сидя является формой ее протеста против необъективности и предвзятости.

Экс-премьер начала давать свои показания сидя.