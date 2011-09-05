Рыбаков: БЮТ предлагает специальный закон "под Тимошенко"

Предложение «БЮТ-Батькивщины» отменить уголовную ответственность за превышение власти или служебных полномочий путем внесения изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы является попыткой поставить политиков над законом, заявляет лидер депутатской группы «Реформы ради будущего» Игорь РЫБАКОВ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе группы «Реформы ради будущего».

«Где же в таком случае «принцип верховенства права», «европейские ценности» и главное обещание, данное на Майдане – «закон – один для всех», - добавил народный депутат.

«По-сути, БЮТ предлагает принять специальный закон «под ТИМОШЕНКО». Давайте тогда примем закон «под КУЧМУ», «под ЛУЦЕНКО», «под ЛОЗИНСКОГО», «под ЮЩЕНКО» и всех их оправдаем решением парламента. По такой логике нужно принимать решение под каждого арестованного политика», – сказал И.РЫБАКОВ.

«Предложение БЮТ – это прямая коррупция. Пусть публично объяснят людям, что они готовы освободить обвиняемую из-под стражи», - добавил он.

«Ведь если отменить уголовную ответственность за превышение власти, то коррупционеры могут и дальше смело продолжать воровать, но уже без оглядки на прокуратуру и суд. Тогда любой чиновник сможет использовать свое служебное положение в корыстных целях и не нести за это никакой ответственности», - заявил лидер группы «Реформы ради будущего».

«По результатам голосования в Верховной Раде мы увидим, кто из депутатов пошел на сделку с совестью. Мотив такого поступка может быть только один – большие деньги. И такие предложения были сделаны представителям моей депутатской фракции», - отметил И.РЫБАКОВ.

«Сегодня независимым депутатам пытаются предлагать деньги за голосование по внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы «под ТИМОШЕНКО», но депутат в здравом уме и уважающий законы, действующие для всех, никогда не проголосует за закон «под конкретного человека», - добавил И.РЫБАКОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, лидер фракции «БЮТ- Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО заявил, что фракция будет настаивать на принятии закона об отмене нормы Уголовно-процессуального кодекса о привлечении к ответственности за превышение служебных полномочий. И.КИРИЛЕНКО напомнил, что именно в этом обвиняют лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, но, по его словам, привлечение к ответственности по этой норме является не более чем политическим преследованием.

29 августа депутаты от «БЮТ-Батькивщины» зарегистрировали в парламенте проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (об усовершенствовании отдельных положений).

Законопроектом предлагается изъять из раздела ХVIІ Уголовного кодекса «Преступления в сфере служебной деятельности» статью 365 (превышение власти или служебных полномочий), а диспозицию части первой статей 365-1 и 365-2 после слова "полномочий" дополнить словами "предусмотренных законом".

Также в связи с изъятием статьи 365 УК Украины проектом закона предусмотрено внесение соответствующих изменений в статью 112 Уголовно-процессуального кодекса об определении подследственности.