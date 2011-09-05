Милиция задержала на Крещатике людей, устанавливавших палатки

Милиция задержала несколько граждан, которые сегодня незаконно пытались установить палатки на противоположной от Печерского райсуда Киева стороне Крещатика, составив административные протоколы за злостное неповиновение законным требованиям работников милиции.

Как сообщили УНИАН в ООС ГУ МВД Украины в г. Киеве, около 16.30 на нечетной стороне Крещатика на тротуаре напротив арки, ведущей к Печерскому районному суду Киева, в котором проходит судебный процесс над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, группа граждан, которые относят себя к одной из неформальных общественных организаций, незаконно пыталась установить туристические палатки. На требование работников милиции предъявить разрешительные документы эти граждане отреагировали вызывающе, а на просьбу прекратить монтаж палаток «проявили злостное неповиновение».

За эти действия, как отметили в милицейском главке, несколько представителей общественной организации были задержаны и на них был составлен административный протокол за злостное неповиновение законным требованиям работников милиции, после чего задержанных отвезли в Шевченковское райуправление милиции с целью в дальнейшем передать в суд составленные на них административные протоколы.

Кроме того, пять палаток, которые представители ОО успели установить, изъяты в качестве вещественных доказательств совершения противоправных действий задержанных граждан.

По данным ООС, все правонарушения, совершенные гражданами, были задокументированы, в том числе с помощью технических средств. Подытоживая изложенное, в столичном главке подчеркнули, что «милиция действовала согласно действующему законодательству и в рамках своих полномочий».

Вместе с тем, в ООС опровергли информацию отдельных СМИ о том, что милиция собственноручно прибегла к демонтажу палаток.