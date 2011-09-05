Нардепы из зала суда ушли защищать людей на Крещатике

Депутаты по просьбе экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО покинули заседание Печерского райсуда Киева по рассмотрению ее дела для поддержки акции на Крещатике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на судебном заседании.

«Сейчас началось насилие над палатками. Убирают палатки, людей загружают в автозаки принудительно, арестовывают, всех таскают по асфальту... Сейчас там происходят страшные вещи. Прошу всех депутатов идти туда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. После этого обращения в зале судебного заседания остались только представители СМИ.

Как сообщал УНИАН, на Крещатике, на противоположной от Печерского райсуда стороне, Всеукраинская общественная организация «Коалиция участников Оранжевой революции» пыталась установить 5 палаток, однако бойцы спецподразделения МВД «Беркут» пытались помешать установлению палаток силовыми методами. Как утверждают организаторы, 8 человек участников акции были арестованы.