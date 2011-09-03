Фракция НУ-НС ищет способ избавиться от "тушек"

Во фракции «Наша Украина – Народная самооборона» не исключают возможности исключения ряда “неоппозиционных депутатов”, но окончательное решение может быть принято фракцией только на следующей неделе.

Об этом УНИАН сообщил источник во фракции.

В частности, по словам собеседника агентства, во фракции действительно говорится о возможности исключения ряда депутатов из состава НУ-НС, которые не являются оппозиционными к власти.

Вместе с тем вряд ли возможно решение о массовом исключении депутатов из фракции. “Вы же знаете, как в нашей фракции решения принимаются, точнее - кардинальные решения невозможно принять из-за разноцветности в ней депутатов», - отметил собеседник агентства из фракции НУ-НС.

«Как 67 народных депутатов будут исключать, в соответствии с некоторыми информациями в СМИ, 21 депутата? Достаточно маловероятно при дисциплине в НУ-НС”, - сказало источник, при этом отметив, что среди тех, кого якобы будут исключать, называется, в частности, Иван ПЛЮЩ, который и не является членом фракции НУ-НС, а входит в состав депутатской группы "Реформи заради майбутнього" в Верховной Раде Украины.

В то же время председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО отказался прокомментировать УНИАН ситуацию: “Я слухи не комментирую”. При этом он отметил, что на следующей неделе “будет заседание фракции”, и тогда можно говорить о том, какие решения будут приняты.

Народный депутат от НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО только подтвердил, что заседание Совета фракции НУ-НС было, но отказался назвать вопросы, которые обсуждались. На уточняющий вопрос УНИАН, шла ли речь о возможности исключения ряда депутатов из состава фракции, он сказал: “Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить это”.