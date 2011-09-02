Круглый стол «Украина и Россия на пороге нового газового конфликта?»
В среду, 7 сентября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украина и Россия на пороге нового газового конфликта?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Темы, вынесенные на обсуждение:
1. Прогнозируемая цена на российский газ в 2012 году для Украины.
2. Возможность пересмотра газовых соглашений Украины с Россией.
3. Действия стран ЕС в случае повторения газового конфликта 2009 года.
Участники круглого стола:
1. Таня БАЙЕР – первый секретарь Посольства Германии в Украине.
2. Штефан ОПРЕА - второй секретарь – консул Посольства Румынии в Украине.
3. Сергей СОБОЛЕВ – народный депутат Украины.
4. Александр НАРБУТ - эксперт по энергетическим вопросам.
5. Татьяна МИТРОВА - директор Центра изучения энергетических рынков при Институте энергетических исследований РАН (РФ).
6. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине.
7. Леонид ГРИГОРЬЕВ - заместитель генерального директора Российского энергетического агентства (РФ) (в режиме Skype).
8. Представитель Партии регионов.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).