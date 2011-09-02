В среду, 7 сентября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украина и Россия на пороге нового газового конфликта?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Темы, вынесенные на обсуждение:

1. Прогнозируемая цена на российский газ в 2012 году для Украины.

2. Возможность пересмотра газовых соглашений Украины с Россией.

3. Действия стран ЕС в случае повторения газового конфликта 2009 года.

Участники круглого стола:

1. Таня БАЙЕР – первый секретарь Посольства Германии в Украине.

2. Штефан ОПРЕА - второй секретарь – консул Посольства Румынии в Украине.

3. Сергей СОБОЛЕВ – народный депутат Украины.

4. Александр НАРБУТ - эксперт по энергетическим вопросам.

5. Татьяна МИТРОВА - директор Центра изучения энергетических рынков при Институте энергетических исследований РАН (РФ).

6. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине.

7. Леонид ГРИГОРЬЕВ - заместитель генерального директора Российского энергетического агентства (РФ) (в режиме Skype).

8. Представитель Партии регионов.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).