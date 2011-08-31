Киреев в 14-й раз не видел оснований освобождать Тимошенко

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ в четырнадцатый раз отказал защите экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об отмене для нее меры пресечения и взятии на поруки или освобождении из-под стражи под залог.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ объявил после завершения очередного перерыва в судебном заседании.

«Никаких новых обстоятельств для изменения меры пресечения не появилось», - сказал Р.КИРЕЕВ.