Киреев в 14-й раз не видел оснований освобождать Тимошенко
19:22, 31 августа 2011Политика
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Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ в четырнадцатый раз отказал защите экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об отмене для нее меры пресечения и взятии на поруки или освобождении из-под стражи под залог.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ объявил после завершения очередного перерыва в судебном заседании.
«Никаких новых обстоятельств для изменения меры пресечения не появилось», - сказал Р.КИРЕЕВ.
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