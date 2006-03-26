Львовские социалисты заявляют о многочисленных нарушениях

Представители Львовской областной организации Социалистической партии Украины уже выявили ряд нарушений во время проведения голосования на избирательных участках в городе Львове и населенных пунктах области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый секретарь Львовского областного комитета Социалистической партии Украины Евгений ТАЛИПОВ.

По его словам, в городе Жовква были выявлены избирательные бюллетени для голосования за городского председателя в количестве, на 14 процентов превышающем общее количество избирателей города.

“Кроме того, на избирательном участке, который находится на Тракте Глинянском во Львове наблюдатель от “Нашей Украины” во время голосования распространял агитационные памятки “Нашей Украины”, за что он был отстранен от выполнения свои обязанностей”, – проинформировал Е.ТАЛИПОВ.

Кроме того, по словам Е.ТАЛИПОВА, сегодня в территориальном избирательном округе №118 была “неправомерно отстранена от выполнения своих обязанностей председатель участковой избирательной комиссии №130 Стефания СКРИПИК, которая была представлена от СПУ”.

“Стефании СКРИПНИК инкриминировали сокрытие бюллетеней, хотя во время повторного пересчета их оказалось даже больше, чем необходимо. Невзирая на это, председателя комиссии отстранили с формулировкой “за введение в заблуждение”, - отметил Е.ТАЛИПОВ.

Также, по его словам, представители ЛОО СПУ вчера вечером получили информацию о том, что во Львовскую область 25 марта было ввезено 300 тысяч фальшивых бюллетеней.

“Мы проводим проверку этой информации, и на данное время не можем однозначно сказать, кто именно организовал ввоз фальшивых бюллетеней. Это могут быть и представители власти, и оппозиционных сил”, - акцентировал Е.ТАЛИПОВ.