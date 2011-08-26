Может ли дело Тимошенко сорвать соглашение с ЕС?

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Жак ФОР заявляет, что на европейском уровне продолжаются консультации по поводу возможных последствий недавних политических событий в Украине.

Об этом Ж.ФОР сказала в интервью журнала «Тиждень».

В частности, отвечая на вопрос, может ли быть приостановлен или заторможен диалог между ЕС и Украиной о заключении соглашения о зоне свободной торговли и ассоциации из-за ареста и гипотетически возможное осуждение экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, и какая позиция Франции по этому вопросу, посол отметил, что переговоры относительно Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли продолжаются, и никто на сегодняшний день не хочет, чтобы этот процесс был заторможен или перенесен на более поздний срок, потому что здесь речь идет о будущем миллионов европейцев, об украинцах.

«Но, если со стороны официального Киева не будут приняты нужные меры, общественное мнение Европы может не понять заключения такого соглашения, будто ничего не произошло и ничего не происходит. Напомню: парламенты всех членов ЕС будут обязаны ратифицировать соответствующее соглашение. Так же по этому поводу должен официально высказаться Европарламент. Следует заметить и то, что переговоры, о которых я упоминаю, были начаты с Украиной вчерашней, которая уже совсем другая, чем сегодняшняя. На европейском уровне продолжаются переговоры и консультации относительно последствий, которые могут иметь место, учитывая недавние события сугубо политического характера. Пока говорить о четкой позиции той или той стороны в этом обсуждении, возможно, слишком рано», - отметил Ж.ФОР.

Как сообщал УНИАН, в декабре этого года на саммите «Украина-ЕС» Киев надеется подписать соглашение об ассоциации с ЕС, которая включает положение о создании ЗСТ.

После ареста Ю.ТИМОШЕНКО 5 августа отдельные эксперты выразили мнение, что подписание соглашения о ЗСТ будет отложено.

О политической мотивированности решения суда об аресте Ю.ТИМОШЕНКО 5 августа и свою обеспокоенность в связи с этим заявили, в частности, официальные органы США, Канады, Великобритании, Франции, Испании, России, Германии, Польши, Швеции, а также ОБСЕ, ПАСЕ, ЕНП, депутаты Европарламента и международные правозащитные организации.