Цушко ждут в Украине уже на этой неделе
11:33, 11 июля 2007Политика
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Кузьмук дату не назвал
|Александр Кузьмук
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК.
А.КУЗЬМУК не назвал конкретную дату возвращения министра, отметив, что, «возможно, он вернется уже на этой неделе».
Как сообщал УНИАН, 10 июля председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ сообщил, что В.ЦУШКО может вернуться в Украину 15-16 июля.
Справка УНИАН. 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО реанимационным самолетом был доставлен в немецкую клинику.
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