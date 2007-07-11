Цушко ждут в Украине уже на этой неделе

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО может вернуться в Украину уже на этой неделе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК.

А.КУЗЬМУК не назвал конкретную дату возвращения министра, отметив, что, «возможно, он вернется уже на этой неделе».

Как сообщал УНИАН, 10 июля председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ сообщил, что В.ЦУШКО может вернуться в Украину 15-16 июля.

Справка УНИАН. 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО реанимационным самолетом был доставлен в немецкую клинику.