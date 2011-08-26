Санкцию на обыск в профсоюзах дал Голосеевский суд

В рамках расследования уголовного дела, которое находится в производстве налоговой милиции Киева, правоохранительными органами по санкции Голосеевского районного суда столицы проведен обыск и изъяты бухгалтерские и другие документы, которые касаются финансово-хозяйственной деятельности Федерации профсоюзов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в ходе проведения указанных следственных действий жалобы и замечания на действия работников правоохранительных органов не поступали.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ФПУ заявили, что сотрудники налоговой милиции проводят обыск в здании Федерации профсоюзов Украины с целью изъять документы, связанные с отчуждением собственности профсоюзов.

Справка УНИАН. Генпрокуратура заявила, что проводит проверку законности отчуждения имущества санаторно-курортных учреждений Федерации профсоюзов, и попросила не считать соответствующее расследование вмешательством в деятельность ФПУ.

Также Генеральная прокуратура обратилась к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ по поводу создания правительственной комиссии с целью проведения инвентаризации имущества ФПУ, определения законности его пребывания во владении ФПУ, установления государственной доли в нем и проверки законности его отчуждения.

Летом этого года прокуратура Киева возбудила 6 уголовных дел по фактам злоупотреблений должностными лицами Федерации профсоюзов Украины, в суд заявлено четыре иска о признании незаконными соглашений об отчуждении санаторно-курортных учреждений.

В то же время в ФПУ заявили, что Генеральная прокуратура незаконно вмешивается во внутриуставную деятельность федерации и ее членских организаций.