Суд просят признать противоправными действия Попова и милиции 24 августа

Сегодня председатель Центрального исполнительного комитета партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК обратился в Окружной административный суд города Киева с исковым заявлением о признании противоправными действий председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА и руководства киевской милиции, которые препятствовали проведению в городе мирного собрания по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина», напомнив, что 20 августа организаторы митинга сторонников оппозиции проинформировали Киевскую городскую государственную администрацию о запланированном мирном собрании. 23 августа Окружной административный суд Киева запретил проводить митинги в районе Европейской площади, Софййской площади, улицы Банковой, Михайловской площади и на Майдане Незалежности.

«Следовательно, мирное собрание проводилось с соблюдением законодательства и резолютивной части решения Окружного административного суда г. Киева на тех улицах, которые не входили в перечень указанных решением суда.

Несмотря на законность проведения мирного собрания, КГГА и Главное управление МВД Украины в г. Киеве не только не приняли мер по обеспечению общественного порядка, но и совершили противоправные действия по препятствованию прохождению мирного шествия по улице Владимирской», - говорится в сообщении партии.

По мнению С.БОНДАРЧУКА, такие действия являются грубым нарушением ст. 39 Конституции Украины, ст. 11 Европейской конвенции по правам человека, которыми предусмотрено основополагающее право на мирные собрания.

С.БОНДАРЧУК убежден, что власть продемонстрировала страх перед народными протестами.

«Председатель КГГА ПОПОВ выслуживается перед центральной властью и собственной партией, презирая конституционные права киевлян на выражение собственной гражданской позиции и мирные собрания. Убежден, что киевляне не хотят превращения столицы в лагерь строгого режима. ПОПОВ в случае проведения честных выборов никогда не станет городским председателем. Именно поэтому власть их не проводит, ведь руководить через наместника намного легче», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, Комитет сопротивления диктатуре, в состав которого входят 11 оппозиционных партий, 24 августа планировал провести митинг возле памятника Тарасу Шевченко, а затем народный марш, который должен был стартовать от памятника Шевченко и завершиться митингом на Михайловской площади.

Однако 23 августа Окружной административный суд Киева разрешил представителям оппозиции проводить праздничные акции по случаю Дня Независимости Украины только возле памятника Тарасу Шевченко.

24 августа участники многотысячного митинга, организованного Комитетом сопротивления диктатуре по случаю Дня Независимости Украины, намеревались идти пешим ходом к Администрации Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ резолюцию, которую они приняли.

Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перегородили улицу Владимирскую, чтобы не допустить проход колонны к Администрации Президента. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами ч «беркутовцами». Участники митинга попробовали прорваться через кордоны милиции, но им это не удалось.

Сегодня, 26 августа, первый заместитель председателя партии Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Окружной админсуд Киева не запрещал сторонникам оппозиции после митинга в парке имени Тараса Шевченко в День Независимости Украины идти по улице Владимирской.

«Несмотря на то, что в судебном решении были перечислены почти все центральные улицы столицы, улицы Владимирской там не было», - отметил он.