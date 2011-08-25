Азарову заказали орхидеи по 180 гривен за штуку

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров Украины по результатам тендера 15 августа заключил соглашение из ООО «Флорина» на приобретение цветов на сумму 2 202 грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

В отчете о результатах закупки сообщается, что фирма-поставщик должна доставлять цветы на протяжении 30 минут с момента получения заявки от заказчика. Также опубликован прайс-лист на цветы для правительства.

Самыми дорогими оказались орхидеи Цимбидиум по 180 грн./шт но Цимбидиум мини по 120 грн./шт. Голландская белая роза Аваландж (90 см) будет стоить 40 грн., стрелиция – 60 грн., антуриум – 45 грн., амариллис – 50 грн.

Напомним, правительство также приобрело полтора десятки столов и шкаф за 679 тыс. грн.

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