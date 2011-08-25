Оппозиция требует досрочных выборов Президента и ВР

Представители оппозиционных политических сил, вошедших в Комитет сопротивления диктатуре, требуют проведения досрочных выборов Президента Украины, Верховной Рады и выборов власти Киева.

Об этом идет речь в переданной агентству УНИАН резолюции 15-тысячного митинга Комитета сопротивления диктатуре, который состоялся 24 августа в Киеве.

Как отмечается в документе, представители оппозиционных политических сил, вошедших в Комитет сопротивления диктатуре, считают «политику нынешней власти во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ угрожающей национальной безопасности и государственному суверенитету Украины, подрывающей основы демократического управления и ведущей к обнищанию и бесправию граждан».

«К такому выводу нас приводит логика деятельности этой власти и конкретные последствия ее злоупотреблений. Во-первых, узурпация власти, осуществленная путем прямых нарушений Конституции, пренебрежение законодательными процедурами, ликвидация судейского самоуправления, фальсификации избирательного процесса, уничтожение парламентаризма и попытки ликвидировать оппозицию через политические репрессии в Украине. Во-вторых, сдача национальных интересов во внешнеполитической сфере, осуществленная вопреки нормам действующей Конституции, и, как следствие, угроза перспективам европейской интеграции Украины. В-третьих, передел бюджетных средств под видом реформ, в результате которых незащищенные слои и активные самозанятые категории населения теряют последние средства для существования, а олигархические кланы становятся еще богаче и сильнее. В-четвертых, установление режима тотальной коррупции, которая стала главной идеологией и смыслом работы действующей власти и в которую включены бюрократический аппарат, суды, милиция, прокуратура и криминальный элемент», заявляют авторы резолюции.

По их убеждению, все это было осуществлено в течение лишь первых полутора лет деятельности новой власти.

«Закономерным следствием ее бесцеремонного наступления на права и интересы граждан стало критическое снижение уровня поддержки политических институтов в обществе, рост протестных настроений, готовность людей к радикальным действиям общественного сопротивления», убеждены оппозиционные силы.

Они констатируют, что власть в Украине нелегитимная и, учитывая ее антиукраинский характер, эта власть - оккупационная.

«Такая власть может держаться лишь на обмане и насилии. И своими последними действиями относительно криминального преследования лидеров оппозиции власть подтвердила то, что она непосредственно переходит к последнему средству своего сохранения - к установлению диктатуры», отмечают авторы резолюции.

Они утверждают, что Украина оказалась в опасности, поскольку «в опасности каждая семья, которой угрожает бедность, произвол власти и бандитизм; в опасности малый и средний бизнес который уничтожается коррупцией и засильем провластного бизнеса; в опасности демократия, которой угрожает тотальная фальсификация и нарушение правовых норм; в опасности независимость и государственный суверенитет, которыми нынешние кормчие Украины готовы рассчитаться за свои привилегии».

Комитет сопротивления диктатуре требует: проведения досрочных одновременных парламентских и президентских выборов; проведения досрочных выборов киевского городского председателя и Киевского городского совета, отставки председателя КГГА Александра ПОПОВА.

Также авторы резолюции требуют прекращения незаконного криминального преследования и освобождения лидеров оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других политзаключенных Украины из-под стражи.

Кроме того, в резолюции содержится требование отменить решения власти, которые ухудшают социально-экономическое положение граждан, установить мораторий на продажу земли и на заключение межгосударственных соглашений, предусматривающих отчуждение государственного имущества и делегирование суверенитета.