В ГАИ уверяют, что указаний снимать флажки с авто не было

Столичное управление Госавтоинспекции заявляет, что инспекторы ГАИ, которые обеспечивают сегодня безопасность дорожного движения, не получали никаких распоряжений относительно требований к водителям частных автомобилей снимать с авто государственную символику.

Как сообщили УНИАН в УГАИ г. Киева, сегодня, 24 августа на сайтах некоторых СМИ появилась информация о том, что якобы в Киеве сотрудники Госавтоинспекции останавливают автомобили с государственными флагами и требуют от водителей снять стяги, «чтобы не было провокаций».

Столичная Госавтоинспекция официально заявляет, что инспекторы ГАИ, которые обеспечивают сегодня безопасность дорожного движения, не получали никаких распоряжений относительно требований к водителям частных авто снимать государственную символику.

Одновременно Госавтоинспекция рекомендует водителям, а также участникам автопробега, миновать для проезда центральную часть города, поскольку именно сейчас там происходят мероприятия государственного значения.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ПАШИНСКИЙ заявил, что в Киеве сотрудники Госавтоинспекции останавливают автомобили с государственными флагами и требуют от водителей снять стяги, «чтобы не было провокаций».